Крупнейшая в мире социальная сеть тайно разряжает смартфоны

Крупнейшая в мире социальная сеть тайно разряжала смартфоны пользователей, это было сделано так называемым «отрицательным тестированием».

Бывший сотрудник компании Meta (Facebook и Messenger принадлежат компании Meta, запрещённая в РФ организация), рассказал, что позволяют так действовать ради тестирования новых сервисов.

По словам Экс-сотрудника Meta, приложения компании на смартфонах очень сильно разряжали аккумулятор, что происходило за счет скрытого от пользователя тестирования ряда опций.

Данным событием Джордж Хейворд был очень возмущен, так как принцип любого специалиста, «не причиняйте людям вреда».

За свое возмущение Хейворда уволили из компании, после чего он подал на Meta иск в Федеральный суд Манхэттена.

Джордж Хейворд уверен, что такие методы Meta могут навредить пользователям. Адвокат Хейворд тоже считает, что такие манипуляции с аккумулятором незаконные.