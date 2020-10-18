На Huawei Mate 40 Pro установят круглую камеру

Новый тизер Mate 40 Pro Plus был опубликован в Интернете, проливая свет на немалый выступ камеры устройства. Кнопка регулировки громкости вернулась, но круглый корпус камеры у Mate 30 Pro был заменен тем, что можно описать только как щит. Розничная упаковка Mate 40 Pro Plus также просочилась, что подтверждает несколько свойств.

Нельзя отрицать, что Huawei расширяет границы в дизайне смартфонов, будь то Mate X и Mate Xs или экран Mate 30 Pro. Компания также является одним из великих новаторов смартфонов, особенно с точки зрения аппаратного обеспечения камеры, что, вероятно, подтвердит любой, у кого есть P20 Pro или P30 Pro . Тем не менее, сочетание этих двух характеристик не обязательно гарантирует визуально приятные результаты, такие как огромный вырез на P40 Pro.

Однако это дизайнерское решение ничто по сравнению с тем, что Huawei приняла с Mate 40 Pro Plus. Первые тизеры компании указывали на большой корпус камеры на задней панели, но новое изображение, похоже, показывает его масштаб в реальном выражении. Изображение было размещено на Weibo, и непонятно, является ли это рендером фанатов или настоящим.

Однако, должно быть, существовал более сдержанный способ организации многокамерной установки, чем то, что напоминает щит. Корпус занимает около трети ширины задней панели, затмевая большой корпус камеры Mate 30 Pro.