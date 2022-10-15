Крошечный смартфон Cubot KingKong Mini 3 получил ценник $120

Очень маленький защищенный смартфон Cubot KingKong Mini 3 станет доступен для заказа на AliExpress с 17 октября.

Новинка будет продаваться за 120 долларов, но первые 100 покупателей смогут его купить с небольшой скидкой, за счет которой смартфон им обойдется в 110 долларов.

Cubot KingKong Mini 3 это аппарат с 4,5-дюймовым экраном в защищенном от воды, пыли и ударов корпусе.

KingKong Mini 3 оказался в четыре раза мощнее предыдущей модели. В ее основе лежит процессор Helio G85 и 6 ГБ оперативной памяти.

Флеш-накопитель в аппарате на 128 ГБ. Также в смартфоне есть 5 Мп фронтальная камера и 20 Мп основная. Cubot KingKong Mini 3 оснастили Wi-Fi, Bluetooth, OTG, GPS и NFC. Питание смартфона осуществляется за счет встроенного аккумулятора на 3000 мАч.