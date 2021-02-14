Крошечная селфи-камера появится в смартфонах новой серии OnePlus 10

Сейчас фронтальные камеры смартфонов устанавливают в отверстии экрана или в каплевидный вырез, но компания OnePlus намерена вернутся к истокам и камеру размещать в рамке.

Патентное изображение OnePlus намекает на то, что OnePlus 10 может получить очень маленький объектив селфи-камеры, установленный в тонкой рамке устройства.

Судя по изображению камера будет настолько маленькой, что ее будет сложно различить.

Нечто подобное ранее делала компания Meizu, но в ее смартфонах рамка была достаточно большая.

Напомним, сейчас ведутся работы по улучшению подэкранных камер.

Ожидается, что в 2022 году такие камеры начнут устанавливать не только китайские производители, но также и корейская Samsung.