Законодатели хотят, чтобы люди, облегчающие торговлю биткоинами и другими цифровыми активами, подчинялись правилам отчетности, аналогичным тем, которые регулируют продажу акций и других ценных бумаг.

В пакете двухпартийной инфраструктуры, который до сих пор не выпущен, скрывается масштабное подавление транзакций с криптовалютой, которое может принести значительный налоговый доход правительству и вызвать серьезную обеспокоенность в отрасли финансовых технологий, которая процветала во время пандемии коронавируса.

Законодатели хотят, чтобы люди, облегчающие торговлю биткоинами и другими цифровыми активами, подчинялись правилам отчетности, аналогичным тем, которые регулируют продажу акций и других ценных бумаг: брокеры должны будут сообщать такие вещи, как, например, сколько люди заплатили за криптовалюты.

Это предложение тревожит многих в отрасли, которые выражают опасения попасть в засаду из-за множества новых правил, которых они могут придерживаться годами.

Они считают, что новые требования к отчетности потенциально могут нанести ущерб экономической жизнеспособности криптовалютных рынков, число новых пользователей которых быстро увеличилось во время пандемии.

Учитывая, сколько новых налоговых поступлений может быть поставлено на карту и какой прогресс был достигнут по законопроекту, многие сомневаются, что формулировка будет устранена, поэтому они сосредоточены на усилиях, направленных на то, что они считают улучшениями.

Отраслевые группы, включая Blockchain Association, Coin Center и Association for Digital Asset Markets, заявили о своем несогласии с требованиями в заявлениях в четверг, особо отметив положения черновой версии, которые могут привести к нацеливанию на отдельных пользователей.

Перианн Боринг, основатель и президент Палаты цифровой торговли, заявила в интервью в пятницу, что ее группа предложила изменить формулировку законопроекта, чтобы «ужесточить определение» того, что составляет брокерскую деятельность, чтобы исключить майнеров криптовалюты и операторов децентрализованных финансовых платформ.

«Идея включения этого в мандат Конгресса или в качестве источника дохода для чего-то совершенно не связанного с этим не является предпочтительным или правильным способом выработать лучшую политику», — сказал Боринг, отметив, что ADAM и другие неоднократно спрашивали для получения дополнительных указаний от IRS о том, как обеспечить соблюдение существующих законов.

Генеральный директор ADAM Мишель Бонд сказала, что «для отрасли критически важно быть за столом переговоров и предоставлять техническую помощь для предложений такого масштаба».

Соблюдение налогового законодательства считается серьезной проблемой для криптовалют, и законодатели жаждут 28 миллиардов долларов, которые, как говорят, собираются их предложениями, чтобы помочь профинансировать их планы крупных расходов.

Вопрос сложный, потенциально влияющий на банковское законодательство и законодательство о ценных бумагах. Он также пересекает юрисдикции Конгресса, от налоговых комитетов до банковских комиссий.

Движение к усилению требований к отчетности о криптовалюте было принято после того, как республиканцы отказались от плана по усилению правоприменения IRS за счет значительного расширения бюджета агентства — ожидается, что демократы займутся этим в отдельном пакете выверки налогов.

Комиссар IRS Чарльз Реттиг неоднократно просил законодателей предоставить больше полномочий для улучшения соблюдения налоговых требований в криптовалютной индустрии, где многие участники рынка не знают о своих обязательствах или откровенно обманывают.

Хотя представители отрасли клянутся бороться с предложениями, им, скорее всего, придется столкнуться с тяжелой битвой.

План готовится к быстрому голосованию в Сенате, и законодатели не захотят пробить брешь в предложении по инфраструктуре после нескольких недель борьбы за то, как покрыть расходы по плану.

Тот факт, что немногие законодатели понимают криптовалюты и их отношение к налогам, означает, что любое лоббирование потребует масштабной образовательной кампании. Самый опытный член Конгресса по этому вопросу, сенатор Роб Портман (Род-Огайо), оказался одним из основных авторов более широкого пакета инфраструктурных решений.

Представитель Портмана Дрю Ниренберг заявил в своем заявлении: «Этот законодательный язык не переопределяет цифровые активы или криптовалюту как« безопасность »для налоговых целей, не ставит под сомнение конфиденциальность отдельных держателей криптовалют и не заставляет не брокеров, таких как разработчики программного обеспечения и крипто-майнеры. , чтобы выполнить обязательства IRS по отчетности. Он просто разъясняет, что любое физическое или юридическое лицо, действующее в качестве брокера, содействуя сделкам для клиентов и получая денежные средства, должно соблюдать стандартное обязательство по предоставлению информации «.

По большей части предложение разработано для того, чтобы воспроизвести режим отчетности, установленный, когда люди продают акции таких компаний, как Apple или Ford.

Брокеры должны будут сообщать так называемую базу людей, или цену, по которой они покупают криптовалюту, а также их валовую выручку, что значительно упростит расчет их налоговых счетов. Исследования давно показали, что, когда люди знают, что кто-то другой независимо отчитывается о своих доходах в IRS, у них гораздо меньше шансов уклониться от налоговых обязательств.