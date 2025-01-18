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Криптофишинг в мессенджере Telegram увеличился на 2000% за два месяца

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Аналитики компании Scam Sniffer сообщили, что количество скам-проектов, связанных с криптовалютами в Telegram, возросло более чем на 2000% с ноября 2024 года по январь 2025 года. В то же время общий фишинг в интернете остался на прежнем уровне.

Мошенники создают группы, якобы связанные с криптовалютными торговыми платформами или эирдропами, и заманивают пользователей. Они предлагают установить ботов для верификации, что позволяет им получить доступ к паролям и данным криптокошельков.

Новая схема появилась, потому что пользователи стали более осторожными с традиционными методами мошенничества. Эксперты по кибербезопасности напоминают, что законные криптосервисы никогда не требуют установки ботов для проверки.

В 2024 году также было замечено увеличение профессионализма хакеров, использующих сложные технологии, включая искусственный интеллект.

Источник: РБК.

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