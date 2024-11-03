Кража паролей от «Госуслуг»: мошенники предлагают на 10 лет «закрепить» номер оператора

В России мошенники вновь активизировались, предлагая абонентам мобильных операторов «закрепить» свои номера на 10 лет.

Звонки поступают от лиц, представляющихся сотрудниками операторов, которые требуют подтвердить желание оставить номер, назвав пароль из SMS. Этот пароль может быть как раз от аккаунта «Госуслуг».

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Коробченко в беседе с finance.mail отметил, что мошенники часто используют социальную инженерию и украденные базы данных, чтобы убедить жертву в своей правоте. Они могут упоминать детали контракта и даже часть паспортных данных, что повышает доверие к собеседнику.

Если жертва назовет код из SMS, мошенники получат доступ к аккаунту «Госуслуг», особенно если не установлен двухфакторный аутентификатор.

Кроме того, злоумышленники могут рассылать фишинговые уведомления с предложением продлить договор, которые ведут на поддельные сайты.

Коробченко призывает граждан не сообщать конфиденциальные данные и использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности. Также рекомендуется перезванивать в организации, если возникают сомнения относительно полученной информации.