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Россиян предупредили об опасности использования незнакомых зарядных устройств

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МВД России предупреждает о возможных опасностях, связанных с использованием незнакомых зарядных устройств, поскольку они могут стать источником «инфекции» для ваших гаджетов.

В настоящее время все больше общественных мест устанавливают зарядные станции, на которых можно подзарядить свои смартфоны, планшеты или ноутбуки. В некоторых кафе даже предлагаются «power bank» для зарядки устройств. Однако, безопасно ли это заряжать свои гаджеты в общественных местах?

Многие знают, что USB-кабель не только предназначен для зарядки устройств, но и для передачи данных. И это означает, что через USB-разъем можно скачать любую информацию или даже установить вредоносное программное обеспечение.

Чтобы не стать жертвой атаки через зарядное устройство, МВД России рекомендует следующие меры предосторожности:

  • Старайтесь использовать только свое собственное зарядное устройство и подключаться только к проверенным электрическим розеткам.
  • Если вы предпочитаете использовать power bank, будьте осторожны при его покупке — выбирайте устройства известных брендов и приобретайте их только в специализированных магазинах.
  • Используйте специальные USB-кабели, предназначенные только для зарядки устройств, так как они не имеют контактов для передачи данных.
  • Никогда не используйте USB-кабели, которые вы обнаружили на улице, и не принимайте их от посторонних. Также не соглашайтесь на использование чужих power bank.
  • Если при подключении к зарядке ваше устройство запрашивает разрешение на установку программного обеспечения или на включение USB-порта в список доверенных устройств, лучше отказаться от этого, чтобы избежать возможных проблем.

Источник: телеграм-канал МВД Красноярского края.

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