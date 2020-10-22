Коврик для беспроводной зарядки Mophie заряжает сразу четыре устройства

Mophie представляет свое новейшее уникальное решение для зарядки — зарядную площадку «четыре в одном», которая может подавать беспроводное питание на четыре устройства одновременно на своей большой мягкой поверхности.

Благодаря дизайну, который хорошо подойдет семьям, Mophie четыре-в-одном может одновременно заряжать любые четыре устройства Qi мощностью до 10 Вт по беспроводной сети. Например, вы можете заряжать два iPhone и два комплекта AirPods одновременно.

Существует также адаптер Apple Watch, который зажимается на задней панели, хотя он требует, чтобы вы использовали собственную магнитную шайбу для зарядки Apple Watch, а не полностью интегрировали ее в корпус. Дополнительный порт USB-A на задней панели устройства можно использовать для питания Apple Watch или других аксессуаров.

Четыре светодиодных индикатора состояния расположены спереди, чтобы вы знали, какие устройства в настоящее время заряжаются.