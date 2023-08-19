Kotaku: коллекционное издание Baldur’s Gate III продается на eBay до $2000

Коллекционное издание новой ролевой игры Baldur’s Gate III стало объектом повышенного интереса и спроса, что привело к его значительному подорожанию на вторичном рынке. Издание включает в себя не только саму игру, но и разнообразные коллекционные предметы, такие как артбук, карту мира, карточки персонажей, стикеры, игральный кубик и фигурку монстра. Начальная цена коллекционного издания составляла $270.

После релиза Baldur’s Gate III и его большой популярности геймеры стали перепродавать это коллекционное издание с большой наценкой. На платформе eBay цены на данное издание значительно выросли и варьируются от $1000 до $1450, а в некоторых случаях даже до $2000. Это свидетельствует о высоком спросе на коллекционные предметы и ограниченный тираж издания, что может привести к его повышенной стоимости на вторичном рынке.