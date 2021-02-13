Компания NZXT временно приостановила продажи NZXT H1 и объявила о необходимости проведения отзывной кампании.

Как выяснилось, корпуса NZXT H1 отзывают в США и Канаде из-за вероятности возгорания, причем в комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) США отметили, что отзыв является добровольным.

В продукции выявили дефект в конструкции райзера PCIe, который может привести к возгоранию.

В частности, указывают на металлические винты, которые могут вызывать замыкание и перегрев.

Как сообщается, в компанию поступила информации об 11 случаях перегрева или возгорания.

По предварительным данным, в США было реализовано 32 тыс. NZXT H1, а еще 1 тыс. экземпляров продали в Канаде.