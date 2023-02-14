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Корпорация «Сбер» вышла на рынок медицинских устройств со своим смарт-тонометром

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Сбер расширил список «умных» устройств, в этот раз компания выпустила умный тонометр.

Это устройство синхронизируется с приложением «СберЗдоровье», причем покупатель получит еще в подарок подписку на наблюдение врача.

Внешне новый тонометр не отличается от других подобных устройств, у него питание от батареек, есть подсветка экрана, но главная особенность заключается в передаче показаний на смартфон.

При покупке умного тонометра «СберЗдоровье» пользователь получает трёхмесячную подписку на удалённое наблюдение врача.

Тонометр стоит 2490 рублей, его можно заказать на официальном сайте или в маркетплейсах, позже его обещают привезти в отделения банков и розничные точки продаж.

Производство тонометра налажено в Китае, но в дальнейшем его планируют производить в РФ.

Корпорация «Сбер» вышла на рынок медицинских устройств со своим смарт-тонометром

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