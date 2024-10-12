Корпорация Microsoft запустит собственный магазин приложений на Android

Недавний суд против Epic Games завершился неудачей для Google, что позволит другим магазинам приложений работать на платформе Android. Xbox также планирует запустить свой сервис в ближайшее время.

По решению американского судьи, Google должна в течение трех лет — с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2027 года — предоставить равные условия для сторонних магазинов и не заставлять разработчиков использовать свою систему оплаты.

Президент Xbox Сара Бонд высказалась по этому поводу в своем микроблоге, подчеркнув, что решение суда даст пользователям в США больше возможностей выбора приложений. Она добавила, что с ноября пользователи смогут покупать игры Xbox и играть в них прямо через приложение Xbox на Android.

Однако Бонд не уточнила, какие игры будут доступны и будет ли этот сервис доступен за пределами США, на что обратили внимание журналисты Video Games Chronicle.

Тем временем Google сообщила о планах обжаловать решение суда, считая, что оно может угрожать безопасности пользователей и усложнить разработчикам продвижение приложений.

Также стало известно, что Microsoft разрабатывает мобильный магазин приложений, который будет включать игры от студий Xbox и внутриигровые предметы. Тестирование этой версии началось в августе.