Корпорация Microsoft выпустит новую версию Windows 10 в начале лета 2021 года

Microsoft в феврале начнет тестировать новую версию своей операционной системы Windows 10.

По данным источника, масштабное распространение версии Windows 10 21H1 состоится в начале лета, а не в конце весны как предполагалось ранее.

Информацию о сроках начала тестирования Windows 10 21H1 и старте распространения нашли в закрытых документах Microsoft.

В них также указано, что в новом обновлении будет исправлена уязвимость диспетчера ядра транзакций.

В Windows 10 21H1 не будет существенных изменений, так как компания сосредоточится на исправлении ошибок и уязвимостей.

Большие внешние изменения в ОС стоит ожидать с выходом Windows 10 21H2.