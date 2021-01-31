Корпорация Microsoft выпустит новую версию Windows 10 в начале лета 2021 года

Корпорация Microsoft выпустит новую версию Windows 10 в начале лета 2021 года31.01.2021 22:40
Microsoft в феврале начнет тестировать новую версию своей операционной системы Windows 10.
По данным источника, масштабное распространение версии Windows 10 21H1 состоится в начале лета, а не в конце весны как предполагалось ранее.
Информацию о сроках начала тестирования Windows 10 21H1 и старте распространения нашли в закрытых документах Microsoft.
В них также указано, что в новом обновлении будет исправлена уязвимость диспетчера ядра транзакций.
В Windows 10 21H1 не будет существенных изменений, так как компания сосредоточится на исправлении ошибок и уязвимостей.
Большие внешние изменения в ОС стоит ожидать с выходом Windows 10 21H2.
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