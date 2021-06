24 июня состоится презентация новой версии операционной системы Windows.

Компания Microsoft за день до официального показа Windows 11 показала тизерный ролик будущей системы.

В ролике в глазах девушки отображается рабочий стол новейшей операционной системы и звучит мелодия загрузки ОС.

Напомним, в Сети уже есть образ Windows 11, его уже многие скачали и ознакомились с рядом возможностей платформы.

В ней кардинально переработан «Пуск» виджеты, панель управления и уведомления.

Windows 11 будет представлена 24 июня в 19:00 по московскому времени.

What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder 👉 https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH

— Windows (@Windows) June 22, 2021