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Корпорация Microsoft представила новый видеотизер Windows 11 за день до анонса

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24 июня состоится презентация новой версии операционной системы Windows.
Компания Microsoft за день до официального показа Windows 11 показала тизерный ролик будущей системы.

В ролике в глазах девушки отображается рабочий стол новейшей операционной системы и звучит мелодия загрузки ОС.

Напомним, в Сети уже есть образ Windows 11, его уже многие скачали и ознакомились с рядом возможностей платформы.

В ней кардинально переработан «Пуск» виджеты, панель управления и уведомления.

Windows 11 будет представлена 24 июня в 19:00 по московскому времени.

Windows 11
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