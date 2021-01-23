Корпорация Microsoft отменила повышение цен на подписку Xbox Live Gold

Корпорация Microsoft отменила повышение цен на подписку Xbox Live Gold23.01.2021 17:58
Microsoft с выходом нового поколения консолей намерена максимально завлечь аудиторию к своим сервисам. Также с помощью своих подписок американский IT-гигант намерен переманить на свою сторону поклонников PlayStation.
Недавно в Сети появилась информация, что Microsoft в ближайшее время поднимет стоимость подписки Xbox Live Gold.
Эта информация была очень сильно негативно воспринята пользователями, и на официальных страницах Xbox появилось большое количество негативных сообщений.
Позже представители Xbox написали, что компания отменяет повышение цен на Xbox Live Gold и делает бесплатным доступ к сетевой игре в условно бесплатных-проектах.
Таким образом, в Fortnite и другие условно-бесплатные игры по сети можно играть совершенно бесплатно. Ранее для доступа в сеть требовалась подписка Xbox Live Gold.
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