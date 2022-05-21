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Корпорация Microsoft заявила о готовности Windows 11 к массовому распространению

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Windows 11 пока не пользуется большой популярностью, и в мире в основном преобладает прошлая операционная система Windows 10.
Презентация Windows 11 состоялась 5 октября прошлого года, но только сейчас в Microsoft сообщили, что они готовы к широкому внедрению своей операционной системы.

Таким образом, Windows 11 можно без труда скачать и установить через Windows Update (Центр обновления Windows).

Ранее для этого нужно было посещать сайт Microsoft и скачивать образ оттуда.

В компании обещают, что не будут навязывать Windows 11 пользователям. Стоит еще вспомнить, что новая ОС имеет проблемы с драйвером Intel SST, и устройства с таким драйвером не получают предложение об установке Windows 11.

Windows 11
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