Корпорация Apple хочет освоить выпуск бытовых роботов

Согласно информации издания MacRumors, Apple изучает различные проекты в области персональной робототехники. Один из проектов представляет собой мобильного робота на колесах с планшетом iPad вместо головы, который может следовать за пользователями по их домам.

Есть также идея создания настольного развлекательного устройства с роботизированными механизмами для перемещения дисплея.

Проект с кодовым названием skunk-works уже имеет ранние прототипы и исследует возможность использования алгоритмов искусственного интеллекта для машинного зрения, что позволит роботам свободно передвигаться внутри дома.

Однако создание роботов, способных выполнять домашние задачи, такие как мытье посуды, считается сложной инженерной задачей, и его реализация может занять некоторое время.

Что касается настольного устройства, Apple рассматривает возможность создания дисплея, способного имитировать движения головы человека во время видеозвонков FaceTime.

Однако возникли технические проблемы, связанные с балансировкой веса роботизированного двигателя на небольшой подставке, и руководители компании на данный момент не уверены в необходимости разработки данного устройства.

Следует отметить, что эти проекты находятся на ранних стадиях исследований, и неизвестно, будут ли они в конечном итоге готовы для выпуска.

Источник: macrumors.com.