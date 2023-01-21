Корпорации Big Tech выводят свои заводы из Китая в другие азиатские страны

Apple, как и другие крупные производители электроники, стремится меньше зависеть от Китая.

Для этого компании переносят производство в другие страны. Так, в 2022 году было увеличено производство продукции Apple на индийском заводе.

По данным Bloomberg, в прошлом году экспорт смартфонов Apple из Индии составил $2,5 млрд, а это в два раза больше, чем годом ранее.

Главные подрядчики «яблочной» компании Foxconn Technology Group, Wistron Corp, Pegatron Corp сейчас наращивают производство в Индии, и увеличивают количество выпускаемой продукции.

В Индии уже собирают iPhone SE, 12, 13 и 14. Также скоро там начнут выпускать AirPods и Beats, но это будет не основной объем наушников.

BOE Technology Group является крупнейшим в мире производителем дисплеев, а также подрядчиком Apple, и эта компания тоже переносит производство за пределы Китая.

В 2019 и 2020 годах Samsung перенесла некоторое производство во Вьетнам, в прошлом году представители корейской компании заявили о переносе производства дисплеев во Вьетнам.