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Корпорации Apple, Google и Microsoft внедрят систему входа без пароля к концу 2023 года

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Для авторизации понадобится только смартфон, причем система будет очень надежной, так как для входа требуется физический доступ к аппарату.

Apple, Google и Microsoft договорились использовать новый метод авторизации в интернете.

Он создан на стандарте FIDO, который сайтам и приложениям позволяет сделать безопасный и простой вход без пароля, используя для этого только смартфон.

Данный метод авторизации не позволит хакерам обойти его, так как для этого требуется физический доступ к гаджету.

Функция авторизации без паролей появится у Apple, Google и Microsoft в 2023 году.

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