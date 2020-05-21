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«Коронавирусное» обновление для iPhone выпустила Apple

21.05.2020 20:18

Apple выпустила новое обновление для своих смартфонов — версия прошивки iOS 13.5 уже получила название «коронавирусная», но в ней так и не научили систему Face ID распознавать пользователя в маске.
iOS 13.5 уже доступно для скачивания на смартфоны, а наряду с некоторыми улучшениями в новой версии мобильной операционной системы добавили быстрый запуск пароля для его ввода.

Для этого пользователю нужно просто взмахнуть рукой вверх, после чего появится экран ввода пароля, пишет «Сайт интересных новостей».

Стоит отметить, что многие в iOS 13.5 ждали, что система Face ID сможет распознавать пользователя даже если он находится в маске.

Помимо быстрого запуска экрана блокировки, в iOS 13.5 добавили систему определения по близости пользователя с коронавирусом. Эта система скоро появится и на Android-смартфонах.

Но на iOS и Android новая технология полноценно не реализована, так как это только система, которая способна работать со специальными приложениями, а их разработчикам еще придется создать.

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