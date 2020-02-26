Коронавирус помешал выходу нового iPhone в сентябре

Коронавирус помешал выходу нового iPhone в сентябре26.02.2020 23:06
Похоже традиционная презентация новых флагманских смартфонов «яблочной» компании будет перенесена.
Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в работу ряда компаний по всему миру. Отразится это и на выпуске нового iPhone в сентябре.
По предварительным данным, флагманская линейка будет представлена на несколько месяцев позже.
Дело в том, что из-за коронавируса происходят серьезные сбои в производстве и поставках комплектующих. Ежегодно представители Apple в течение первого квартал посещают производство в Китае, чтобы наладить сборку смартфонов.
Но в этом году такие командировки отменили, так как это является угрозой распространения коронавируса.
Обычно массовая сборка новых устройств стартует за два-три месяца до презентации, но в этом году его организуют значительно позже, а значит и позже утвердят окончательный дизайн и характеристики.
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