Коронавирус помешал выходу нового iPhone в сентябре

Похоже традиционная презентация новых флагманских смартфонов «яблочной» компании будет перенесена.

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в работу ряда компаний по всему миру. Отразится это и на выпуске нового iPhone в сентябре.

По предварительным данным, флагманская линейка будет представлена на несколько месяцев позже.

Дело в том, что из-за коронавируса происходят серьезные сбои в производстве и поставках комплектующих. Ежегодно представители Apple в течение первого квартал посещают производство в Китае, чтобы наладить сборку смартфонов.

Но в этом году такие командировки отменили, так как это является угрозой распространения коронавируса.

Обычно массовая сборка новых устройств стартует за два-три месяца до презентации, но в этом году его организуют значительно позже, а значит и позже утвердят окончательный дизайн и характеристики.