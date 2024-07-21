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Корейские ученые придумали способ в 10 раз удешевить производство прозрачных экранов

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Разработка технологии Nano Transparent Screen корейскими учеными представляет значительный прорыв в производстве прозрачных OLED-экранов.

Корейские ученые придумали способ в 10 раз удешевить производство прозрачных экранов

Эта новая технология позволяет снизить стоимость производства прозрачных экранов в десять раз по сравнению с существующими методами.

Nano Transparent Screen был разработан и коммерциализирован сотрудниками Корейского института машиностроения и материалов. В основе этой технологии лежит использование наночастиц диоксида титана диаметром 100 нм, которые равномерно распределяются по экрану. Эти наночастицы тоньше человеческого волоса.

Изображение на экране создается с помощью встроенного проектора, и угол обзора составляет 170 градусов. Производители могут регулировать прозрачность фона с помощью полимерной дисперсионной жидкокристаллической плёнки, что позволяет обеспечить четкость изображения.

Прозрачные экраны, созданные с использованием технологии Nano Transparent Screen, обладают высокой устойчивостью к экстремальным перепадам температур и могут использоваться в качестве магазинных витрин и рекламных баннеров как внутри, так и снаружи помещений.

Классические прозрачные экраны размером 100 дюймов могут стоить до 72 000 долларов, в то время как технология Nano Transparent Screen позволяет снизить стоимость их производства в 10 раз.

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