Корейские телевизоры Samsung и LG уличили в слежке за пользователями

По информации издания NewScientist, телевизоры от корейских брендов Samsung и LG могут делать скриншоты экранов пользователей, когда устройства подключены к компьютерам и консолям. Эти данные используются для настройки релевантной рекламы.

Эксперт Яш Векария из Калифорнийского университета в Дэвисе отметил, что многие пользователи даже не подозревают о том, что их действия записываются. В частности, некоторые модели телевизоров Samsung делают снимки экрана каждые 500 миллисекунд, в то время как LG — каждые 10 миллисекунд.

В ходе исследования, телевизоры были подключены к устройству для анализа сетевого трафика. Выяснилось, что запись начинается сразу после подключения ТВ-антенны или HDMI-кабеля. Однако при использовании приложений онлайн-кинотеатров запись не ведется.

Отмечается, что на экране телевизора может отображаться приватная информация, которую пользователи не хотят делиться. Слежку можно отключить через настройки, но универсальной инструкции для всех устройств не существует — процесс может варьироваться.