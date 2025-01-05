Koorui анонсирует первый в мире игровой монитор с частотой обновления 750 Гц

Компания Koorui анонсировала игровой монитор G7 с рекордной частотой обновления 750 Гц, который будет показан на выставке CES 2025.

Этот монитор также имеет время отклика 0,5 мс, поддержку HDR400 и охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 95%.G7 — это 24,5-дюймовый монитор с разрешением Full HD (1920×1080) и TN-панелью. Несмотря на его впечатляющую частоту обновления, практическое применение может зависеть от возможностей оборудования, так как современные устройства могут не поддерживать такие высокие частоты кадров.

Монитор также предлагает регулировку высоты, наклона и поворота, а также защиту глаз с низким синим светом и технологией без мерцания. К подключению доступны три порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Массовое производство Koorui G7 запланировано на 2025 год, и хотя он ориентирован на профессиональных игроков, его запуск подчеркивает инновационные достижения компании в сфере игрового оборудования.