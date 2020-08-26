Концерн «Ростеха» создаст российский аналог сервиса Zoom

Концерн «Автоматика», который входит в состав государственной корпорации «Ростех», в данный момент занимается разработкой облачной платформы. По задумке разработчиков, это будет защищенная видеоконференцсвязь в облаке. По сути компания планирует сделать аналог популярного сервиса Zoom.

По словам генерального директора концерна «Автоматика», Владимира Кабанова, пандемия коронавируса дала понять, что существует необходимость организации сервиса для ведения переговоров в удаленном формате. Причем речь не только о коммерческих организациях, но и о государственных учреждениях. В ближайшие несколько лет российские государственные структуры смогут перейти на сервис, разработанный российскими программистами.