Недавно сообщалось о слухах о том, что Apple, возможно, планирует полностью удалить Touch Bar из своей линейки MacBook Pro. Хотя до MacBook следующего поколения еще далеко, только что появился новый концептуальный рендер, который заменяет сенсорную панель на док-станцию ​​Pencil.

Согласно отчету PatentlyApple, Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент от гиганта из Купертино, на котором изображен MacBook Pro с док-станцией для карандашей, а не с сенсорной панелью. Эта док-станция расположена именно там, где должна располагаться сенсорная панель, прямо над клавиатурой. Док-станция также встроена в ноутбук, поэтому ее можно закрыть, пока туда кладется карандаш. Судя по всему, док-станция Pencil также может заставить компанию заменить ряд клавиш Top F функциональными символами, которые подсвечиваются на самом Pencil.

Кроме того, дизайнер Саранг Шет создал 3D-модели концептуального рендеринга по этому патенту, чтобы более подробно продемонстрировать дизайн. Глядя на эти рендеры, можно заметить, что новый MacBook Pro будет иметь сенсорные жесты с включением карандаша, но он также будет иметь гораздо меньшую версию Touch Bar для Siri и быстрый доступ к определенным приложениям.

К сожалению, на данный момент это всего лишь патент, и нет возможности узнать, действительно ли Apple планирует установить док-станцию ​​Pencil на своих моделях MacBook Pro следующего поколения. Тем не менее, это подтверждает, что производитель iPhone рассматривал идею удаления сенсорной панели в пользу другой системы.

Источник — Astera.