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Контроллер Xbox Elite Wireless Controller Series 2 получит функцию клавиатуры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В свежих новостях, Microsoft объявила о внедрении дополнительных функций в Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и адаптивный Xbox Adaptive Controller. Владельцы этих контроллеров теперь смогут назначать клавиши с клавиатуры ПК на кнопки своего геймпада.

Контроллер Xbox Elite Wireless Controller Series 2 получит функцию клавиатуры

В блоге Xbox Wire был опубликован пост, посвященный новой функции, включая инструкции для участников программы Xbox Insider. Это нововведение будет доступно практически в любой игре.

Microsoft предоставляет несколько примеров использования этой функции в играх. Например, пользователь может связать левый бампер с определенной клавишей на клавиатуре. Интересно, что эта функция также поддерживает связывание комбинаций клавиш с Ctrl, Shift, Alt и Win. Таким образом, нажатие на бампер может вызывать команды, аналогичные нажатию Ctrl + Shift + C.

Ожидается, что в будущем данная функция будет доступна и для стандартных геймпадов Microsoft, что позволит еще больше пользователей наслаждаться удобством персонализации контроллера под свои потребности.

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