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Консоли Xbox получают новый домашний экран

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Microsoft новый экран для консолей анонсировала еще полгода назад.
С 26 июля он добрался до пользователей Xbox Series X|S, игровое подразделение начало распространять обновление для Xbox Series X|S и Xbox One.

Самым главным изменением в нем стал полностью переработанный главный экран. В нем теперь больше места уделено изображению фона, причем он автоматически меняется в зависимости от выбранной игры или приложения.

На главном экране также уменьшили размер верхнего ряда плиток и добавили меню быстрого доступа. В Microsoft отмечают, что новый экран разрабатывали с учетом пожелания пользователей.

Консоли Xbox получают новый домашний экран

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