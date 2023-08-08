Консоли Xbox получают новый домашний экран

Microsoft новый экран для консолей анонсировала еще полгода назад.

С 26 июля он добрался до пользователей Xbox Series X|S, игровое подразделение начало распространять обновление для Xbox Series X|S и Xbox One.

Самым главным изменением в нем стал полностью переработанный главный экран. В нем теперь больше места уделено изображению фона, причем он автоматически меняется в зависимости от выбранной игры или приложения.

На главном экране также уменьшили размер верхнего ряда плиток и добавили меню быстрого доступа. В Microsoft отмечают, что новый экран разрабатывали с учетом пожелания пользователей.