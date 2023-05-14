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Консоль-«убийца» карманной Steam Deck от Asus без проблем запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

Игровая консоль ROG Ally является первым подобным устройством компании Asus. Она основана на производительном мобильном процессоре, и как оказалось, его достаточно для запуска современных «тяжелых» игр.

Asus ROG Ally протестировали на ряде игр, которые предлагают на консоли Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3. Для запуска проектов на ROG Ally были установлены эмуляторы, которые прекрасно справились с God of War 3 и другими проектами.

Тестированием приставки занимались блогеры канала ETA Prime, которые продемонстрировали God of War 3 с кадровой частотой 50-60 кадров в секунду при разрешении FullHD.

Напомним, в основе Asus Rog Ally лежит восьмиядерный Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ. Экран в устройстве получил диагональ 7 дюймов с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

В третьем квартале в продаже появится более доступный вариант Asus Rog Ally, который предложат с процессором AMD Z1.

Портативную приставку будут продавать за 700 долларов, первые покупатели получат новинку уже в следующем месяце.

Asus ROG Ally
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