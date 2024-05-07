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Консоль PlayStation 5 Pro получит заметный прирост мощности

Автор На чтение 1 мин Просмотров 75 Опубликовано

Продажи PS5 Pro должны стартовать в конце 2024 года, и пока информации о стоимости нет. А вот подробности постепенно появляются в сети.

Например, недавно выяснилось, PS5 Pro будет значительно более мощной благодаря использованию 30 процессоров рабочей группы (WGP) вместо 18 WGP, как в оригинальной PS5.

Об этом завили эксперты Digital Foundry, которые уточнили, что рост WGP приводит к повышению производительности PS5 Pro до 33,5 терафлопс (в сравнении с 10,23 терафлопс в PS5).

Однако реальный прирост производительности составит 45%, а не заявленные 227%, так как это зависит от особенностей архитектуры и механизмов обработки инструкций.

Sony также предоставит разработчикам упрощенный метод интеграции технологии масштабирования изображения PSSR, совместимой с FSR 2, что позволит улучшить производительность игр, поддерживающих PSSR.

 

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