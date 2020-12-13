Консоль PlayStation 5 побила рекорд продаж

После ноябрьского выпуска Sony PlayStation 5 побила рекорд продаж в единицах и долларах, став самой продаваемой игровой консолью.

По сообщениям, Sony PlayStation 5 стала самой продаваемой игровой консолью в США, побив в ноябре рекорд продаж в единицах и долларах.

По словам Мэта Пискателлы, исполнительного директора по играм аналитического провайдера NPD Group, PS5 «достигла наивысшего уровня продаж аппаратной платформы видеоигр в месяц и долларовых продаж в истории США», побив предыдущий рекорд Sony с ее PlayStation 4.

«Продажи новой консоли в месяц запуска не связаны с долгосрочными показателями, поэтому я не думаю, что высокие показатели запуска говорят намного больше, чем Sony была достаточно уверена, чтобы выставить на продажу устройства, которые будут рекордными», — сказал Пискателла. также сообщил GameDaily . «Я определенно оптимистичен в отношении долгосрочных перспектив консолей нового поколения, но я не беру ничего лишнего из продаж в месяц запуска, кроме количества произведенных и распространенных единиц».

Он добавил, что потребители установили новый ноябрьский рекорд, потратив 1,4 миллиарда долларов на новое оборудование для видеоигр, что на 58 процентов больше, чем в прошлом году. Текущие расходы на оборудование также достигли 4 миллиардов долларов, что на 34 процента больше, чем в 2019 году. Пискателла объяснила этот рост выпуском консолей PlayStation 5 и Xbox Series .

В то время как Sony переместила беспрецедентное количество устройств PlayStation 5, Пискателла отметил, что Nintendo Switch была самой продаваемой аппаратной платформой, продаваемой в течение рекордных 24 месяцев подряд, и «является одной из самых эффективных консолей в истории США».