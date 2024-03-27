Консоль Orange Pi Neo на базе Ryzen 7 7840U оценили от $499

Компания Orange Pi представила портативную игровую консоль Neo, которая оснащена мощным процессором от AMD и обладает дисплеем с высокой частотой обновления в 120 Гц.

Для заказа предлагается две версии консоли, с Ryzen 7 8840U или Ryzen 7 7840U. Оба варианта консоли используют графический процессор Radeon 780M с тактовой частотой 2,7 ГГц. Диагональ дисплея составляет 7 дюймов с разрешением 1920×1200 точек, пиковая яркость дисплея составляет 500 нит.

Neo в независимости от конфигурации доступна с 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-7500 и накопителем на 512 ГБ формата M.2 NVMe PCIe 4 2280.

Для обеспечения продолжительной работы консоли используется емкий аккумулятор на 50 Вт•ч. Консоль поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также оснащена портом USB 4 для проводных подключений, который также позволяет подключение внешней видеокарты. В качестве операционной системы используется Linux с дистрибутивом Manjaro, однако, возможно, также будет доступна установка Windows 11.

Neo получила пару тачпадов, два джойстика, D-PAD, кнопки XYAB и несколько курков, аналогичных тем, которые присутствуют в Steam Deck. Ее компактные размеры составляют 259×107×20 мм.

На данный момент консоли доступны на рынках Китая и США. Стоимость Orange Pi Neo с процессором Ryzen 7 7840U на рынке США составляет $499, что в пересчёте по актуальному курсу 46 200 рублей, версия с Ryzen 7 8840U оценивается в $599, или 55 500 рублей.

Источник: hi-tech.mail