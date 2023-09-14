Конкуренты посмеялись над iPhone 15 из-за «инновационных» технологий

Американская компания Apple получила критику со стороны своих конкурентов за введение порта USB-C в новом iPhone 15, который она представила как инновацию. Это произошло в контексте того, что Европейский союз уже давно установил правила обязательного применения таких портов в смартфонах с 2024 года.

Samsung высказался о новом iPhone, сказав: «Этой [модели телефона] действительно не помешало бы «ещё кое-что»».

Компания OnePlus, специализирующаяся на производстве телефонов на базе Android, даже обвинила Apple практически в копировании. Они напомнили, что они давно используют этот порт, и недоумевают, почему все заслуги хочет приписать себе «яблочная» компания.

«Угадайте, кто представил USB-C во флагманских телефонах в 2015 году?» — с сарказмом заявили в OnePlus.

Xiaomi высказала критику по поводу камеры в новом смартфоне. В компании напомнили, что они уже в 2019 году представили камеру на 48 мегапикселей в Redmi Note 7, подчеркнув, что Apple далеко позади в этой технологии, но при этом держит более высокую цену.