Главная » Новости

Конкурент Galaxy S25 Ultra в лице Poco F7 Ultra сертифицирован в США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Первый Ultra-смартфон от Poco, Poco F7 Ultra, получил сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC) под каталожным номером 24122RKC7G.

Конкурент Galaxy S25 Ultra в лице Poco F7 Ultra сертифицирован в США

По информации ресурса 91mobile, этот смартфон сможет конкурировать с Galaxy S25 Ultra по производительности.

Poco F7 Ultra будет представлен в трех конфигурациях: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Устройство будет работать на HyperOS 2.0 на базе Android 15 и поддерживать 5G, NFC, Bluetooth и Wi-Fi 7.

Смартфон, вероятно, станет переименованной версией Redmi K80 Pro для глобального рынка.

В его оснащение войдут SoC Snapdragon 8 Elite, AMOLED экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2К, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и 50-мегапиксельная камера, аналогичная камере Xiaomi 15.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.