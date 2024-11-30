Конкурент Galaxy S25 Ultra в лице Poco F7 Ultra сертифицирован в США

Первый Ultra-смартфон от Poco, Poco F7 Ultra, получил сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC) под каталожным номером 24122RKC7G.

По информации ресурса 91mobile, этот смартфон сможет конкурировать с Galaxy S25 Ultra по производительности.

Poco F7 Ultra будет представлен в трех конфигурациях: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Устройство будет работать на HyperOS 2.0 на базе Android 15 и поддерживать 5G, NFC, Bluetooth и Wi-Fi 7.

Смартфон, вероятно, станет переименованной версией Redmi K80 Pro для глобального рынка.

В его оснащение войдут SoC Snapdragon 8 Elite, AMOLED экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2К, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и 50-мегапиксельная камера, аналогичная камере Xiaomi 15.