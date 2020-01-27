Конкурент Apple AirPods резко подешевел до $90

Конкурент Apple AirPods резко подешевел до $9027.01.2020 22:47
Несмотря на большую конкуренцию на рынке беспроводных наушников лидерами продаж по-прежнему считаются Apple AirPods.
Осенью прошлого года компания Amazon представила свои первые беспроводные наушники Echo Buds, которые оценили в 130 долларов.
Теперь американская компания официально снизила стоимость наушников до 90 долларов. Для сравнения Apple AirPods стоят 159 долларов.
Echo Buds способны на одном заряде работать до пяти часов, а за счет зарядного футляра наушники могут проработать до 20 часов.
В наушника есть система шумоподавления, а также защита от пыли и влаги по стандарту IPX4.
Со смартфоном Echo Buds связываются по протоколу Bluetooth 5.0 Hands-Free Profile (HFP).
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