Конкурент Apple AirPods резко подешевел до $90

Несмотря на большую конкуренцию на рынке беспроводных наушников лидерами продаж по-прежнему считаются Apple AirPods.

Осенью прошлого года компания Amazon представила свои первые беспроводные наушники Echo Buds, которые оценили в 130 долларов.

Теперь американская компания официально снизила стоимость наушников до 90 долларов. Для сравнения Apple AirPods стоят 159 долларов.

Echo Buds способны на одном заряде работать до пяти часов, а за счет зарядного футляра наушники могут проработать до 20 часов.

В наушника есть система шумоподавления, а также защита от пыли и влаги по стандарту IPX4.

Со смартфоном Echo Buds связываются по протоколу Bluetooth 5.0 Hands-Free Profile (HFP).