Конференция разработчиков Apple WWDC 2020 откроется 22 июня

В текущем году конференция будет проходить онлайн, впрочем, все компании, которые планировали конференции, из-за пандемии вынуждены были их перевести в онлайн формат или вовсе от них отказаться.

От WWDC компания Apple отказаться не может. Конференцию для разработчиков проведут онлайн, и сделают это 22 июля. «Яблочная» компания тизером объявила дату WWDC.

Ожидается, что в текущем году на конференции не будут показаны аппаратные новинки, и на мероприятии представят только новые версии операционных систем — iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16 и watchOS 7.