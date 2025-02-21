Конец эры Lightning: Apple прекращает выпуск iPhone 14 и iPhone SE (2022)

Apple удалила iPhone 14 и iPhone SE (3-го поколения) со своей страницы. Хотя iPhone 14 всё ещё можно купить в восстановленном состоянии, iPhone SE больше не доступен для покупки.

Компания представила iPhone 16E, который стал самой доступной моделью iPhone. Это привело к прекращению выпуска iPhone 14 и iPhone SE, которые раньше были самыми маленькими и дешевыми моделями.

Официального объявления о прекращении производства не было, но оба устройства больше не указаны на сайте Apple и заменены на iPhone 16E, цена которого начинается с 599 долларов. Также доступен iPhone 15 за 699 долларов.

Снятие iPhone 14 из продажи означает конец использования порта Lightning, так как теперь все новые модели iPhone имеют порт USB-C.

iPhone 14 всё ещё можно купить у Apple в восстановленном состоянии. Восстановленная версия с 128 ГБ стоит 529 долларов, а с 256 ГБ — 619 долларов. Однако восстановленные iPhone SE (3-го поколения) не продаются.

Все восстановленные iPhone имеют новый аккумулятор, новый корпус и годовую гарантию. Они проходят полное тестирование и поставляются с оригинальной операционной системой и аксессуарами в новой упаковке.