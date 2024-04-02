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Компьютеры «Россетей» намерены перевести на отечественные ОС

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Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети», Константин Кравченко, заявил, что переход на российское программное обеспечение является основой для технологического суверенитета электросетевого комплекса.

В рамках этого направления, «Россети» подписали партнерское соглашение с IT-интегратором госкорпорации «Росатом» — «Гринатом простые решения».

Соглашение позволит «Россети» перейти на российские операционные системы с помощью инструмента «Атом.Порт», предоставляемого «Гринатом простые решения».

Заместитель генерального директора «Россети» отметил, что данный переход на российское программное обеспечение создает основу для технологического суверенитета в сфере электросетей.

Генеральный директор «Гринатом простые решения» также подчеркнула важность партнерства с «Россети» и отметила, что «Атом.Порт» позволяет не только произвести миграцию на отечественное программное обеспечение, но и управлять IT-инфраструктурой.

Система «Атом.Порт» предоставляет возможности сбора данных об оборудовании и программном обеспечении на рабочих местах, формирования отчетов, автоматизированного перехода с одной операционной системы на другую, удаленного управления IT-инфраструктурой.

Она также позволяет оптимизировать затраты на миграцию и управлять конфигурациями компьютеров. Решение подходит для крупных коммерческих предприятий и государственных организаций, которые планируют переходить на отечественные операционные системы.

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