Компьютеры «Россетей» намерены перевести на отечественные ОС

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети», Константин Кравченко, заявил, что переход на российское программное обеспечение является основой для технологического суверенитета электросетевого комплекса.

В рамках этого направления, «Россети» подписали партнерское соглашение с IT-интегратором госкорпорации «Росатом» — «Гринатом простые решения».

Соглашение позволит «Россети» перейти на российские операционные системы с помощью инструмента «Атом.Порт», предоставляемого «Гринатом простые решения».

Заместитель генерального директора «Россети» отметил, что данный переход на российское программное обеспечение создает основу для технологического суверенитета в сфере электросетей.

Генеральный директор «Гринатом простые решения» также подчеркнула важность партнерства с «Россети» и отметила, что «Атом.Порт» позволяет не только произвести миграцию на отечественное программное обеспечение, но и управлять IT-инфраструктурой.

Система «Атом.Порт» предоставляет возможности сбора данных об оборудовании и программном обеспечении на рабочих местах, формирования отчетов, автоматизированного перехода с одной операционной системы на другую, удаленного управления IT-инфраструктурой.

Она также позволяет оптимизировать затраты на миграцию и управлять конфигурациями компьютеров. Решение подходит для крупных коммерческих предприятий и государственных организаций, которые планируют переходить на отечественные операционные системы.