Главная » Новости

Компоненты чипов в Японии подорожали на 30 процентов

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Подорожание связано с дефицитом инертных газов и редкоземельных металлов.
Японские компании Sumco и Showa Denko поднимают на 20-30% стоимость свой продукции.

Sumco занимается выпуском кремниевых пластин, а Showa Denko предлагает газ высокой степени очистки для производства чипов.

Повышение цен связано с ситуацией вокруг Украины, которая, как и Россия являются крупнейшим в мире поставщиком инертных газов и редкоземельных металлов.

Предположительно, из роста цен на продукцию Sumco и Showa Denko подорожает вся электроника и комплектующие с процессорами.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.