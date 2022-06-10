Компоненты чипов в Японии подорожали на 30 процентов

Подорожание связано с дефицитом инертных газов и редкоземельных металлов.

Японские компании Sumco и Showa Denko поднимают на 20-30% стоимость свой продукции.

Sumco занимается выпуском кремниевых пластин, а Showa Denko предлагает газ высокой степени очистки для производства чипов.

Повышение цен связано с ситуацией вокруг Украины, которая, как и Россия являются крупнейшим в мире поставщиком инертных газов и редкоземельных металлов.

Предположительно, из роста цен на продукцию Sumco и Showa Denko подорожает вся электроника и комплектующие с процессорами.