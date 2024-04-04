Компас в смартфоне сделает возможным измерение уровня глюкозы

Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) разработали метод использования магнитометра мобильного телефона для измерения концентрации глюкозы с высокой точностью.

Они использовали гидрогелевые тест-полоски с магнитными частицами, которые меняют форму под воздействием биологических сигналов.

Магнитометр мобильного телефона регистрировал изменения в магнитном поле, позволяя измерить крошечную концентрацию глюкозы.

Этот метод быстрый, дешевый и может быть полезен для мониторинга или диагностики заболеваний, а также для обнаружения токсинов.

Однако для коммерческого успеха необходимо разработать метод массового производства гидрогелевых тест-полосок и обеспечить их длительный срок хранения.