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Компания Zotac представила первый в мире мини-ПК с ультразвуковым кулером AirJet

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Zotac на Computex 2023 показала компьютер на базе Intel Core i3-N300 с инновационной системой охлаждения.

Zotac ZBOX PI430AJ при своих характеристиках поражает своими размерами. Устройство с размерами 115 мм x 76 мм x 22 мм получило восьмиядерный процессор 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и разъем для SSD, при этом пользователь сам устанавливает накопитель.

Но самой главной особенностью компьютера стала система охлаждения, которая является ультразвуковой. Такое решение в компьютерах применяется впервые.

Специалисты Zotac встроила два модуля AirJet, которые всасывают воздух за счет вибрации пластин с ультразвуковой частотой. Этих модулей достаточно, чтобы отвести тепло от процессора и сделать компьютер полностью бесшумным.

Пока технология AirJet находится в стадии тестирования, при этом Zotac ZBOX PI430AJ уже получил ценник и скоро будет доступен для покупки.

За уникальный компьютер размером чуть больше смартфона просят 500 долларов, устройство поступит в продажу до конца 2023 года.

Компания Zotac представила первый в мире мини-ПК с ультразвуковым кулером AirJet

Zotac Zotac ZBOX PI430AJ
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