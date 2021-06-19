Компания Яндекс запустила новый сервис под названием «Балабоба», который на основе искусственного интеллекта способен дописать любой текст.

Сервис позволяет дописать текст на основе первой фразы, причем «Балабоба» обучили придумывать подписи в Instagram и даже дописывать короткие истории.

Воспользоваться «Балабоба» можно по ссылке yandex.ru/lab/yalm.

Пока сервис работает не идеально, и может написать всякое, поэтому разработчики предупреждают пользователей, что распространяя полученные тексты нужно помнить об ответственности.

Система ИИ подбирает слова по смыслу, и может использовать некоторые предложения из интернета.