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Компания «Яндекс» запустила сервис «Балабоба» на базе ИИ для дописания текста

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Компания Яндекс запустила новый сервис под названием «Балабоба», который на основе искусственного интеллекта способен дописать любой текст.
Сервис позволяет дописать текст на основе первой фразы, причем «Балабоба» обучили придумывать подписи в Instagram и даже дописывать короткие истории.

Воспользоваться «Балабоба» можно по ссылке yandex.ru/lab/yalm.

Пока сервис работает не идеально, и может написать всякое, поэтому разработчики предупреждают пользователей, что распространяя полученные тексты нужно помнить об ответственности.

Система ИИ подбирает слова по смыслу, и может использовать некоторые предложения из интернета.

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