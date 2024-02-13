Компания Яндекс запустила нейробраузер

Яндекс представил свой обновленный браузер, который включает в себя новое поколение нейросетей. Этот нейробраузер меняет подход к созданию и потреблению контента в интернете, стирая языковые барьеры. Он предлагает пользователям улучшать свои тексты и создавать изображения прямо в интерфейсе браузера. Нейросети браузера могут переводить видео с восьми иностранных языков на русский, пересказывать их и генерировать субтитры. Чтобы облегчить работу с новыми функциями, Яндекс обновил дизайн браузера.

Одной из главных функций нейробраузера является нейроредактирование. С помощью нейросети YandexGPT пользователи могут совершенствовать свои тексты на различных веб-платформах, включая электронную почту и социальные сети. Просто выделите фрагмент текста и выберите одну из трех функций: исправление ошибок, сокращение или улучшение стиля.

Нейросети в браузере Яндекса также способны переводить видеоролики с японского и корейского на русский язык, а также наложить озвучку. Также они могут кратко пересказывать иноязычные видео на русском языке и создавать субтитры в режиме реального времени.

Еще одна уникальная возможность нейробраузера — генерация изображений с помощью нейросети YandexART. Пользователи могут описать желаемое изображение текстом или голосом, и нейросеть создаст его. Это удобно для создания иллюстраций для социальных сетей, презентаций, аватарок, стикеров и мемов.

Яндекс Браузер также обеспечивает безопасность и производительность. Встроенная модель машинного обучения проверяет сайты на наличие фишинга и предупреждает пользователей о возможных угрозах. Браузер также существенно улучшил время загрузки на компьютерах с медленными жесткими дисками.

Другие функции браузера включают сканирование QR-кодов во время просмотра видео, возможность работы с облачными вкладками и группами вкладок, а также быстрый перенос настроек и закладок из других браузеров в Яндекс Браузер.

Функции нейробраузера активируются через компактные меню, которые автоматически появляются рядом с контентом, где их можно применить. Иконки этих функций заметны и привлекательны.

Источник: Яндекс.