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Компания «Яндекс» запустила игровой аналог соцсети TikTok

Автор На чтение 1 мин Просмотров 255 Опубликовано

«Яндекс Игры» сделали игровой аналог TikTok, только на российской платформе пользователь свайпом запускает не новый ролик, а превью игры или саму игру.
На платформе iOS свайпом запускаются геймплейные ролики. Если пользователя заинтересовала игра, то он нажимает кнопку «Играть» и запускает игру.

На платформе Android свайпом запускаются игры, которые листаются одна за одной.

Новая система просмотра и запуска игр создана по аналогии социальных сетей, «Яндекс Игры» запоминают какие игры нравятся пользователю и делают автоматическую подборку похожих.

Новый сервис уже можно скачать в магазине приложений для Android и iOS, сервис получил название «Игроток», но пока в нем небольшое количество игр, при этом уже большое количество положительных отзывов.

Компания «Яндекс» запустила игровой аналог соцсети TikTok Компания «Яндекс» запустила игровой аналог соцсети TikTok

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