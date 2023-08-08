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«Яндекс» представил «умный» телевизор «Яндекс ТВ Станция» с «Алисой»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Яндекс решил расширить свою линейку умных устройство за счет новых моделей телевизоров во встроенной «Станцией».

Новая серия получила название «Яндекс ТВ Станция» и «Яндекс ТВ Станция Про». Эти телевизоры объединяют в себе «умную» колонку с голосовым помощником и телевизор под управлением фирменной оболочки.

Серия «Яндекс ТВ Станция» на старте продаж будет предлагаться с 43 и 50-дюймовыми экранами, «Яндекс ТВ Станция Про» уже можно будет купить в 55 или 65-дюймовом варианте.

Самый доступный телевизор будет стоить 44 990 рублей, самая большая и дорогая версия покупателю обойдется в 99 990 рублей.

Новые телевизоры получили QLED экраны с разрешением 4К Ultra-HD и пиковой яркостью 550 кд/м2. В телевизорах реализовали технологию локального затемнения Local Dimming, а также добавили поддержку HDR и MEMC.

Уже в базовых версиях телевизоров акустическая система получила четыре динамика общей мощностью 34 Вт, в про-версиях общая мощность акустической системы составляет 44 Вт и она состоит из шести динамиков.

Первые покупатели новых телевизоров получат в подарок подписку «Яндекс Плюс» на 12 или 30 месяцев, срок подписки будет зависеть от выбранной модели.

«Яндекс» представил «умный» телевизор «Яндекс ТВ Станция» с «Алисой»

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