Компания «Яндекс» начала приём предзаказов на «Яндекс Станцию» второго поколения

Компания «Яндекс» начала прием заказов на новое поколение «Яндекс Станции», вторая версия умной колонки в России предлагается за 16 990 рублей.

Цену на «Яндекс Станции 2» озвучили 17 мая. В новой колонке расширили функции системы «умного» дома и сделали динамики с особой акустической решеткой.

Также в ней убрали физические кнопки управления, вместо которых теперь установлена сенсорная панель с LED-подсветкой.

В «Яндекс Станции 2» общая мощность составляет 30 Вт, а динамики получили поддержку технологии room correction, благодаря чему колонка автоматически подстраивается под помещение.

«Яндекс Станция 2» доступна в расширенном комплекте сразу с умной лампочкой, кнопкой, датчиками движения, температуры и влажности. Такой комплект стоит 18 990 рублей.