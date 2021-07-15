Компания Yamaha анонсировала конкурента наушникам AirPods Max

Компания Yamaha представила новые беспроводные наушники YH-L700A, которые на рынке составят конкуренцию Apple AirPods Max.

Японский производитель оснастил свою новинку самыми передовыми технологиями. Так, в YH-L700A реализована функция 3D Sound Field, которая из любого стереозвука делает объёмное звучание.

Причем источником может быть, как мобильное устройство на любой операционной системе, так и телевизор или домашний кинотеатр.

Помимо этого, YH-L700A постоянно отслеживают положение головы пользователя и автоматически подстраивают работу 3D Sound Field.

Также премиальные наушники получили систему защиты слуха и активную систему шумоподавления с режимом прозрачности, а эта технология позволяет слышать окружающих, не снимая наушников с головы.



Yamaha YH-L700A оснастили 40-мм драйверами, Bluetooth 5.0 с кодеком aptX Adaptive и аккумулятором способным обеспечить работу до 34 ч.

Наушники поступят в продажу по цене 620 долларов, что дороже чем Apple AirPods Max, которые на рынке предлагаются за 549 долларов.