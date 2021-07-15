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Компания Yamaha анонсировала конкурента наушникам AirPods Max

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Компания Yamaha представила новые беспроводные наушники YH-L700A, которые на рынке составят конкуренцию Apple AirPods Max.

Японский производитель оснастил свою новинку самыми передовыми технологиями. Так, в YH-L700A реализована функция 3D Sound Field, которая из любого стереозвука делает объёмное звучание.

Компания Yamaha анонсировала конкурента наушникам AirPods Max

Причем источником может быть, как мобильное устройство на любой операционной системе, так и телевизор или домашний кинотеатр.

Помимо этого, YH-L700A постоянно отслеживают положение головы пользователя и автоматически подстраивают работу 3D Sound Field.

Также премиальные наушники получили систему защиты слуха и активную систему шумоподавления с режимом прозрачности, а эта технология позволяет слышать окружающих, не снимая наушников с головы.

Компания Yamaha анонсировала конкурента наушникам AirPods Max
Yamaha YH-L700A оснастили 40-мм драйверами, Bluetooth 5.0 с кодеком aptX Adaptive и аккумулятором способным обеспечить работу до 34 ч.

Наушники поступят в продажу по цене 620 долларов, что дороже чем Apple AirPods Max, которые на рынке предлагаются за 549 долларов.

Yamaha Yamaha YH-L700A
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