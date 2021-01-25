Компания Xiaomi запатентовала смартфон с гибким экраном спереди и сзади

Xiaomi за последний год оформила несколько патентов на смартфоны с гибким экраном, но ни один пока не представила.

Китайский производитель уже демонстрировал прототип раскладного смартфона с гибким экраном, но его так и не запустили в производство.

Недавно Xiaomi запатентовала слайдер с гибким экраном, который оборачивает корпус в нижней части устройства.

На основе патентных изображений независимые дизайнеры сделали рендерные изображения необычного смартфона.

В патентной заявке указано, что управлять устройством можно при помощи голосовых команд.