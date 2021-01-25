Компания Xiaomi запатентовала смартфон с гибким экраном спереди и сзади

Компания Xiaomi запатентовала смартфон с гибким экраном спереди и сзади26.01.2021 00:31
Xiaomi за последний год оформила несколько патентов на смартфоны с гибким экраном, но ни один пока не представила.
Китайский производитель уже демонстрировал прототип раскладного смартфона с гибким экраном, но его так и не запустили в производство.
Недавно Xiaomi запатентовала слайдер с гибким экраном, который оборачивает корпус в нижней части устройства.
На основе патентных изображений независимые дизайнеры сделали рендерные изображения необычного смартфона.
В патентной заявке указано, что управлять устройством можно при помощи голосовых команд.
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