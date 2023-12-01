Компания Xiaomi взяла верх по продажам техники у россиян среди брендов Азии

Согласно исследованию онлайн-школы в области маркетинга MAED, проведенному в России, компания Xiaomi оказалась наиболее популярной среди азиатских компаний. Успех Xiaomi объясняется их смартфонами, устройствами для умного дома и широким выбором гаджетов. Также специалисты отмечают, что адаптация к местным потребностям с помощью локализованного программного обеспечения и сервисов способствовала укреплению позиций компании на рынке.

На втором месте в списке оказалась Samsung Electronics, которая пользуется популярностью благодаря продажам смартфонов и телевизоров. Huawei Technologies, специализирующаяся на выпуске смартфонов и телекоммуникационного оборудования, заняла третье место среди азиатских брендов, которые оценили российские потребители.

В список также вошли LG Electronics (бытовая техника), ASUS (компьютеры и аксессуары), Sony Corporation (консоли), MSI (ноутбуки), Realme (смартфоны), Lenovo Group (компьютерная техника). Acer, производитель ноутбуков и планшетов, замкнул топ-10.

Это исследование подтверждает популярность и успех компаний из Азии на российском рынке, а также подчеркивает значимость адаптации продуктов и услуг к местным потребностям для привлечения и удовлетворения клиентов.